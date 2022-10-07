На Прикарпатті взяли під варту серійних злодіїв, підозрюваних у викраденні майна на суму понад мільйон гривень

Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури двом жителям міста Калуша повідомлено про підозру у вчиненні крадіжок в особливо великих розмірах ( ч.5 ст. 185 КК України).

За клопотанням прокурорів зловмисникам обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.



Слідство встановило, що раніше судимі чоловіки протягом 2021-2022 років обкрадали будинки та квартири жителів Прикарпаття. Вони проникали до приміщень та викрадали грошові кошти в іноземній та національній валюті, а також ювелірні вироби.

Спільники заволоділи майном потерпілих на понад 1 млн 300 тис. грн.

Викриття протиправної діяльності проводилось прокурорами спільно з оперативниками управління карного розшуку та слідчими ГУНП в Івано-Франківській області.

В ході розслідування перевіряєть причетність підозрюваних до вчинення аналогічних правопорушень. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Івано-Франківська обласна прокуратура