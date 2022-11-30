На Прикарпатті за шахрайство із гумдопомогою чоловіка засудили до 2-х років ув’язнення

Галицьким відділом Івано-Франківської окружної прокуратури підтримано обвинувачення стосовно внутрішньо переміщеної особи за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання – 2 роки позбавлення волі.

Встановлено, що раніше судимий чоловік з початком війни приїхав на Прикарпаття із Луганщини. Упродовж травня-червня він неодноразово навідувався до однієї із благодійних організацій та повідомляв неправдиву інформацію про свій сімейний стан та про те, що має малолітніх дітей. Для сім’ї він отримував гуманітарну допомогу, частину якої продавав на місцевому ринку.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнав повністю.

Зазначимо, що вказане правопорушення він вчинив, маючи не зняту та непогашену судимість за вчинення корисливого злочину.

Івано-Франківська обласна прокуратура