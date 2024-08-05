На Прикарпатті засуджено посадовцю військкомату, в якому фіктивно служили місцеві футболісти

За матеріалами розслідування ДБР Калуський районний суд виніс вирок у провадженні командира роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В його підрозділі фіктивно проходили службу футболісти місцевого професійного клубу, які до того ж безпідставно отримали від держави майже 1,5 млн грн матеріального забезпечення.

Встановлено, що у роті охорони проходили службу семеро чоловіків, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Всі вони на службу не з’являлися та не виконували жодних військових обов’язків.

ДБР завершило розслідування справи у квітні цього року.

Суд визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Врахувавши щире каяття обвинуваченого і те, що він повністю відшкодував завдані державі збитки, суд призначив йому штраф у розмірі 221 тис. грн.

Під час досудового розслідування фігуранта було відсторонено від виконання обов’язків. Він переведений на службу в інший підрозділ.

Публічне обвинувачення у суді підтримувала Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.