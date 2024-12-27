На Прикарпатті засуджено водія, який «під кайфом» вчинив ДТП із тяжкими наслідками

За публічного обвинувачення Івано-Франківської окружної прокуратури суд визнав 30-річного місцевого мешканця винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Йому призначено покарання – 3 роки позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 6 років.

Прокурори в суді довели, що у липні 2021 року чоловік керував автомобілем в стані наркотичного сп’яніння та вчинив ДТП неподалік села Марківці Івано-Франківського району. Він наїхав на пішохода, який стояв на узбіччі дороги.

Внаслідок аварії потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді черепно-лицевої травми, численних переломів та інших травм, що викликали тривалий розлад здоров’я. Чоловік переніс декілька операцій.

В судовому засіданні підсудний повністю визнав свою вину, розкаявся та підтвердив обставини скоєного ним правопорушення. Він також відшкодував потерпілому завдані збитки.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскаржения.

Івано-Франківська обласна прокуратура