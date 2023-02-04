На Прикарпатті затримали чоловіка, який наніс тяжкі тілесні ушкодження родичу

Конфлікт між двома чоловіками закінчився для одного із них лікарняним ліжком, для іншого — ізолятором тимчасового тримання. Наразі обставини події з’ясовують поліцейські у рамках розпочатого кримінального провадження.



2 лютого близько 20 години на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканки Яблунівської територіальної громади про те, що між її батьком та родичем трапився конфлікт, в ході якого останній отримав ножове поранення.

Прибувши на місце події косівські поліцейські виявили закривавленого чоловіка. Правоохоронці невідкладно надали потерпілому домедичну допомогу до приїзду медиків.

В ході слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували, що напередодні під час спільного розпивання алкогольних напоїв між двома чоловіками виникла суперечка. Внаслідок конфлікту 49-річний місцевий мешканець завдавав два удари кухонним ножем в ділянку черевної порожнини 20-річному родичу.

Потерпілого медики госпіталізували до реанімаційного відділення Косівської ЦРЛ.

Зловмисника слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про повідомлення йому підозри у вчиненні злочину та обрання судом запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини