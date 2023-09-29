На Прикарпатті затримали чоловіка, який публічно підтримав дії країни-агресора та закликав до збройних повстань

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 47-річному місцевому мешканцю за розповсюдження матеріалів із закликами до насильницького повалення конституційного ладу та змін меж території України, а також виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, житель Коломиї неодноразово поширював матеріали із публічними закликами до захоплення державної влади та повстаннь зі зброєю для приєднання силовим способом до росії. Чоловік репостив їх на свою сторінку в соціальній мережі із пропагандистських інтернет-ресурсів.

У розповсюджених ним публікаціях закликали до об’єднання зусиль з рф, щоб «скинути українську владу», «розігнати Верховну раду» та «змінити місцевих нацистів».

Упродовж жовтня-листопада 2022 року він також виправдовував так звану спецоперацію та дякував за неї російській владі, а окуповані міста України називав звільненими.

Під час затримання зловмисника правоохоронці вилучили мобільний телефон та комп’ютер із доказами протиправної діяльності.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування проводиться слідчими Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура