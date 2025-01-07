На Прикарпатті затримали чоловіка, який убив сусідку сокирою

Злочин стався 4 січня на території Витвицької територіальної громади. Під час конфлікту фігурант наніс літній жінці тяжкі тілесні ушкодження несумісні з життям.

За інформацією слідчих обласної поліції, повідомлення про особливо тяжкий злочин надійшло до поліції близько 15:40 від мешканця села Витвиця.

Вже на місці злочину, правоохоронці попередньо встановили обставини події й затримали особу, причетну до вбивства. Йдеться про 32-річного місцевого жителя.

Відомо, що за місцем проживання фігуранта виник конфлікт з сусідкою. Надалі, чоловік схопив сокиру та наніс 79-річній жінці низку ударів по голові. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень остання померла на місці події.

Фігуранта затримано у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство. Затриманому вже повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою.

За вбивство йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Усі обставини, причини та мотиви злочину будуть встановлені під час досудового розслідування.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини