На Прикарпатті затримали грабіжника, який звільнився з місць позбавлення волі та скоїв черговий злочин

Увечері зловмисник пограбував прикарпатку, заволодівши її смартфоном. Вже за лічені хвилини нададника затримали оперативники. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Близько 19 години вечора до долинських поліцейських надійшло повідомлення про вуличний злочин, що стався у Долині. 19-річна потерпіла розповіла, що до неї на велосипеді під’їхав невідомий чоловік та штовхнув її на землю. Опісля, заволодів мобільним телефоном дівчини.

Отримавши прикмети грабіжника, уже за пів години співробітники карного розшуку затримали його неподалік вчинення злочину. При огляді у 25-річного мешканця Долини вилучили смартфон заявниці.

Затриманий нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку. Однак, на шлях виправлення не став та скоїв черговий злочин.

Правопорушника слідчі затримали в процесуальному порядку. Невдовзі йому повідомлять про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж, в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Наголошуємо, що на осіб, які вчиняють злочини в умовах воєнного стану, чекає посилена відповідальність і більш суворе покарання.

ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області