На Прикарпатті затримали зловмисника, який спалив житло співмешканки

Мешканець Верховинщини посварився зі співжителькою та підпалив її оселю. Пожежу локалізували рятувальники, а правоохоронці оперативно затримали зловмисника. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

28 серпня близько 3:40 на лінію «102» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Перехресне, що у Верховинській територіальній громаді.

На місці події працювали рятувальники й слідчо-оперативна група. Вогнем знищено повністю будинок, а в ході огляду місця події встановлено, що це підпал. Ніхто з людей не постраждав – у житлі нікого не було.

В ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що до злочину причетний 42-річний мешканець Верховинського району. Фігурант спільно зі своєю 39-річною співмешканкою розпивали спиртні напої. Надалі, між ними виник конфлікт, в ході якого, зловмисник облив легкозаймистою сумішшю будинок та його підпалив.

Палія правоохоронці затримали неподалік місця вчинення злочину.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі йому уже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення чи пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини