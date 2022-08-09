На Прикарпатті зграю «ворожок» арештували за підозрою у крадіжці на суму понад ₴460 тис.

За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід стосовно трьох мешканок Волинської області за фактом крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

За клопотанням прокурора суд взяв їх під варту.

За даними слідства, зловмисниці 04.08.2022 року прибули до Калуського району та зайшли на подвір’я до будинку пенсіонера. Одна із жінок запропонувала йому поворожити на руці, але чоловік відмовився та сказав покинути територію домоволодіння.

Однак, жінки з метою незаконного збагачення проникли до спальної кімнати та викрали звідти іноземну валюту та золоті прикраси.

Такими діями вони спричинили господарям матеріальну шкоду на понад 467 тис. грн.

Правоохоронці затримали їх наступного дня у Львівській області.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Калуського районного відділу поліції.

Зловмисницям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Івано-Франківська обласна прокуратура