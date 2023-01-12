На Прикарпатті зловмисники за $2500 оформили інвалідність матері військовозобов’язаного, щоб він міг виїхати за кордон

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури групі осіб повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон за підробленими документами ( ч.3 ст. 332, ч.ч.1,4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, з липня по вересень 2022 року троє спільників – матір військовозобов’язаного, лікар-хірург та працівниця управління соціального захисту – усували перешкоди та сприяли в незаконному переправленні громадянина через державний кордон України. За 2 500 доларів США хірург склав виписки із неправдивими записами щодо лікування та медичних діагнозів жінки, видав письмове направлення на медико-соціальну експерту комісію, а соцпрацівниця надавала вказівки і організовувала рух документів для встановлення інвалідності.

Одержавши 2 групу інвалідності, жінка намагалася перетнути держкордон разом із своїм 28-річним сином в якості супроводжуючого.

Їх викрили на пункті пропуску «Краківець» працівники правоохоронних органів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Івано-Франківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура