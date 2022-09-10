На Прилуччині поліцейські затримали водія, який збив двох жінок і втік

Співробітники Прилуцького відділу поліції розшукали 46-річного водія легкового автомобіля, який збив двох жінок у Срібнянський громаді та зник з місця автопригоди. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

Подія сталася 8 вересня близько восьмої вечора на території Срібнянської об’єднаної територіальної громади.

Для з’ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди на місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група райвідділу.

За попередньою інформацією поліції, водій легкового автомобіля наїхав на двох жінок-пішоходів, які рухалися по краю дороги. У результаті зіткнення обидві потерпілі, 1990 та 1994 років народження, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані. Водій же, не зупиняючись, поїхав з місця пригоди.

Поліцейські встановили свідків інциденту та отримали від них інформацію про марку автомобіля та напрямок його руху.

Правоохоронці наздогнали пошкоджений автомобіль. За кермом легковика перебував 46-річний місцевий мешканець.

Транспортний засіб поліцейські вилучили на територію відділу поліції.

Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури відкрив провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості).

Такі дії караються штрафом, виправними роботами, піврічним арештом або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. В рамках провадження призначено низку експертиз. Тривають слідчі дії.

Поліція нагадує, що відповідно до Правил дорожнього руху, в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області