На Рахівщині 18-річний юнак на знак помсти підпалив авто односельця (фото)

21 березня вночі до поліції Рахівщини надійшло повідомлення про загорання автомобіля «ВАЗ-2108».

За викликом виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, працівники якої ретельно оглянули місце події та в результаті встановили, що транспортний засіб підпалили умисно. Вогнем було пошкоджено салон та задню частину автомобіля.

Вже за лічені години співробітники рахівської поліції встановили причетного до злочину – 18-річного односельчанина потерпілого. Поспілкувавшись з ним поліцейські встановили, що таким чином зловмисник вирішив помститися потерпілому, адже між чоловіками вже деякий час триває конфлікт.

Фігурант розбив вікно на транспортному засобі, облив салон бензином, після чого умисно підпалив його та втік з місця злочину.

За фактом вказаного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна, шляхом підпалу. Зараз вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Слідство у справі триває. // Закарпаття онлайн