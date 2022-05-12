На Рахівщині викрили чергового організатора незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку

Нещодавно правоохоронці Закарпаття викрили на спробі нелегального перетину кордону в селищі Великий Бичків, що на Рахівщині, чотирьох чоловіків призовного віку. Троє мешканців села Середнє Водяне та один житель Запоріжжя, віком від 21 до 56 років, намагалися потрапити за кордон поза контрольним пунктом пропуску.

На всіх правопорушників було складено адміністративні протоколи за статтею 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Після цього чоловіків доставили до військкомату.

Поліцейські оперативно з’ясували всі обставини події та затримали безпосереднього організатора злочину. Ним виявився 36-річний мешканець селища Середнє Водяне.

Як встановили поліцейські, чоловік підшуковував клієнтів та за фіксовану суму грошей організовував їх нелегальну переправу. Зловмисник координував дії клієнтів, даючи вказівки та поради за розробленою ним схемою. Залучивши до своєї незаконної діяльності ще кількох осіб, чоловік сприяв транспортуванню клієнтів до одного з сервісних центрів району, звідки вони вже самостійно намагалися перетнути кордон через річку Тиса.

Від одного з клієнтів зловмисник встиг отримати 5000 доларів. Щодо інших трьох — діяла домовленість про оплату ними послуги вже після перетину кордону.

Відомості за фактом злочинної діяльності чоловіка було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). В рамках кримінального провадження поліцейські провели за місцем проживання фігуранта справи санкціонований судом обшук. У результаті — працівники поліції вилучили в нього транспортний засіб, мобільні телефони, sim-картки та інші речові докази.

Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі Рахівського районного відділу поліції повідомили чоловікові про підозру в скоєнні ним злочину. Наразі вирішується питання про обрання фігурантові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За санкцією статті підозрюваному загрожує позбавлення волі строком на 7 років.

Поліція Закарпатської області