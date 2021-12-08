На Рахівщині затримали раніше судимого зловмисника, який вчинив хуліганські дії у торговельному закладі

Вчора, 7 грудня, близько 16:35 до поліції надійшло повідомлення про неправомірні дії відвідувача торговельного закладу у селищі Кобилецька Поляна, що на Рахівщині.

Поліцейські групи швидкого реагування та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції швидко прибули за викликом та встановили, що близько 16:30 до приміщення магазину увійшов місцевий житель. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння зловмисник почав нецензурно висловлюватися та погрожувати персоналу магазину та його відвідувачам.

Вгамувати чоловіка намагалася продавець закладу, однак на жодні зауваження жінки зловмисник не реагував. Грубо порушуючи громадський порядок фігурант увірвався до підсобного приміщення, де спершу розбив стакан, а потім вийшовши на вулицю та зірвав зі стіни фасаду електричний щиток. Після цього зник в невідомому напрямку.

Правоохоронці вжили всіх необхідних заходів та вже за лічені години затримали 41-річного раніше неодноразово судимого зухвалого зловмисника. Його в порядку статті 208 КПК України слідчі помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом хуліганських дій, вчинених особою раніше судимою за хуліганство, в поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області