На Рахівщині поліцейський отримав опіки, рятуючи дитину від агресивного батька (відео)

Вчора співробітники Рахівський районний відділ поліції отримали виклик щодо агресивної поведінки чоловіка: через ревнощі до дружини він погрожував підпалити себе, а також будинок в якому проживають ще кілька сімей.

Коли наряд поліції прибув на місце події порушник встиг підпалити дитячий візочок та виніс на подвірʼя газовий балон і відкрив вентиль на ньому. Поруч з чоловіком перебував його малолітній син.

Щоб не допустити травмування дитини, оточуючих та самого зловмисника, працівники поліції вжили ряд заходів. Поки один з поліцейських вів перемовини, інший, 21-річний правоохоронець, обійшов будинок та зміг вихопити газовий балон і відштовхати його на безпечну для інших людей відстань. Однак в цей момент відбулося загоряння, в результаті якого працівник поліції отримав опіки рук та ніг.

Зловмисника оперативно затримав інший правоохоронець. Фігурант перебував у стані алкогольного спʼяніння.

Внаслідок події ніхто з цивільних людей не постраждав.

Слідчі кваліфікували дії зловмисника за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Поліція Закарпатської області