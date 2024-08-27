На Рахівщині поліція оперативно викрила молодиків, які угнали автомобіль

25 серпня вранці до поліції надійшло повідомлення від жительки села Лазещина про зникнення з гаражного приміщення її автомобіля «Peugeot».

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Рахівського районного відділу поліції, працівники якої обстежили місце події, оглянули відео з наявних камер спостереження та встановили, що близько 3:30 ночі до гаражного приміщення потерпілої проникли двоє невідомих осіб. Згодом вдалося встановити, що це були 16-річний та 19-річний односельці жінки.

Зловмисники зірвали навісний замок на дверях гаражу, виштовхали з приміщення автомобіль заявниці, завели авто та поїхали на ньому у невідомому напрямку.

Вже за кілька кілометрів від місця злочину фігуранти не впоралися з керуванням та з’їхали на викраденому авто у кювет, де зрештою покинули пошкоджений транспортний засіб.

Поліцейські оперативно розшукали зловмисників.

19-річного наразі поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а його неповнолітнього спільника зобов’язано явкою до відділу поліції. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом. За скоєне їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області