На Рахівщині розшукали групу неповнолітніх зловмисників, які пошкодили майно місцевих жителів та громади

Сьогодні, 22 червня, з 5:00 ранку до поліції Рахова почали надходити повідомлення від місцевих мешканців про пошкодження їхнього майна – парканів та вікон. Згодом повідомили і про виявлення пошкодженим вікно на місцевому будинку культури.

Поліцейські провели пошуки та швидко встановили, що до всіх чотирьох випадків причетна група неповнолітніх хлопців віком 16, 17 та двоє по 15 років.

Їх всіх оперативно розшукали та разом з батьками доставили до відділу поліції. Всі вони жителі одного із сіл району. За результатами освідування неповнолітні порушники перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі з ними проводяться необхідні процесуальні дії та встановлюється сума збитків, завдана потерпілим.

Слідчі вирішують питання щодо внесення вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто Хуліганство. Також до відповідальності буде притягнуто і батьків хлопців за неналежне їх виховання (ст. 184 КУпАП).

З родинами працюватимуть ювенальні поліцейські.

Поліція Закарпатської області