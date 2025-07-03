На Рахівщині судитимуть керівницю поштового відділення, яка привласнила майже ₴70 тис.

Тячівською окружною прокуратурою затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з місцевих поштових відділень, яка привласнила 65 тис грн, а також підробила документи на привласнення майже 5 тис грн субсидії пенсіонерки.

Згідно матеріалів слідства, 61-річна жінка, обіймаючи посаду керівника поштового відділення, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично вилучала готівку з каси, хоча при цьому щоденно вказувала у касових звітах про їх фактичну наявність. Таким чином, упродовж січня – березня 2023 року вона привласнила понад 65 тис грн.

Окрім цього, керівник поштового відділення, підробила у відомості дані про отримання пенсіонеркою субсидії, виділеної для придбання дров. 61-річна обвинувачена, власним підписом затвердила нібито виплату жінці більше 4,6 тис грн субсидійної допомоги.

Обвинуваченій інкриміновано привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану та службове підроблення (ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури