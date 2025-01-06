На Рахівщині в авто, яке злетіло в річку, загинула 35-річна жінка (фото)

Вранці 6 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що у Рахівському районі між населеними пунктами Ясіня та Кваси автомобіль злетів у річку та перекинувся.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Рахівського районного відділу поліції. Поліцейські провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що аварія трапилася близько 7:20 ранку. Відомо, що 40-річний житель села Богдан, керуючи автомобілем «Volkswagen Touran» рухався трасою Мукачево-Рогатин-Львів.

Проїжджаючи засніженою дорогою на заокругленій ділянці автошляху чоловік не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, зіткнувся з відбійником, а опісля – автомобіль злетів у річку Чорна Тиса. У транспортному засобі також перебувала 35-річна пасажирка авто. Жінка загинула. Її тіло віднесло по течії річки на 170 метрів від місця падіння автомобіля.

Водія поліцейські освідували — за кермом чоловік перебував тверезий.

За даним фактом слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої. У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області