На Рахівщині за добу заблокували два канали переправлення ухилянтів до Румунії

Одна зі злочинних схем функціонувала в межах села Ділове. Поліцейські провели ряд заходів та встановили, що до її організації причетний житель Донеччини. Фігурант підшукував охочих покинути межі держави та за 8000 доларів допомагав їм у цьому.

У послуги зловмисника входило поселення клієнта в будинок, проведення інструктажу та перевезення його через блокпости в межах району до місця незаконного перетину кордону. За схемою фігуранта, при під’їзді до річки військовозобов’язаний мав вискочити з авто та, без будь-яких засобів захисту і спецкостюмів, стрибнути у водойму, щоб перепливти її та втекти до Румунії.

Оперативники встановили, що зловмисник планує переправити за такою схемою чергового військовозобов’язаного та впіймали його на «гарячому». У нього вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та гроші, отримані злочинним шляхом.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Ще один канал незаконного перетину держкордону України викрили поліцейські Рахова у селі Богдан. Там, за схемою зловмисників, військовозобов’язаним проводили інструктаж та надавали необхідні геолокації на онлайн-картах для успішної втечі. Надалі клієнтів на квадроциклах підвозили в гори, звідки вони вже самостійно мали покинути межі держави.

У ході опрацювання оперативної інформації фігурантів, причетних до незаконного переправлення, правоохоронці впіймали у місті Рахів. Вони саме транспортували клієнтів до села Богдан для незаконної втечі.

У зловмисників вилучили автомобіль, квадроцикл та 8 мобільних телефонів, які свідчать про причетність їх до злочину. Фігурантів затримано в адміністративному порядку.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення усім зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів. За даними фактами слідчі Рахівського районного відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України. У справі триває досудове розслідування та встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочинної схеми.

За скоєне зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Заходи з викриття здійснювали поліцейські у співпраці зі співробітниками ДПСУ.

Поліція Закарпатської області