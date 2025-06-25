На Рахівщині засуджено керівницю поштового відділення, яка привласнила кошти соціальної допомоги

За підтримання публічного обвинувачення Тячівською окружною прокуратурою до 5 років і 2 місяців позбавлення волі засуджено керівника поштового відділення, яка у період воєнного стану привласнила більше 10 тис грн соціальної виплати.

У судовому засіданні прокурором доведено, що обвинувачена, обіймаючи посаду керівника поштового відділення, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила у відомості дані про отримання соціальної допомоги внутрішньо переміщеною жінкою.

55-річна обвинувачена, підписалась замість потерпілої про отримання нею коштів, а потім власним підписом затвердила нібито виплату жінці більше 10 тис грн соціальної допомоги.

Обвинувачену визнано винною в інкримінованих злочинах та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років та 2 місяці із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із адміністративно управлінськими функціями у сфері поштового зв’язку строком на 2 роки.

Також судом частково задоволено позов потерпілої про відшкодування їй моральної школи в розмірі 3400 грн.

Наразі очікується набрання вироком Рахівського районного суду законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури