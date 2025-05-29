На Рахівщині затримали зловмисника, який намагався переправити до Румунії жителя Донеччини

Співробітники Рахівського районного відділу поліції спільно з оперативниками Управління міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області затримали 45-річного жителя села Верхнє Водяне, причетного до незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

У ході проведення оперативних заходів поліцейські з’ясували, що зловмисник підшукував клієнтів, в обхід встановлених блокпостів транспортував їх до одного із населених пунктів Рахівського району, а вже звідти — на мотоциклі підвозив до прикордоння, звідки чоловіки через річку Тиса самостійно мали дістатися сусідньої Румунії. Такі послуги коштували для втікачів 8000 доларів.

Зловмисника поліцейські, у співпраці з оперативниками ГОРВ 27 прикордонного загону, впіймали під час спроби переправити до Румунії 27-річного жителя Донецької області. У нього правоохоронці вилучили автомобіль, мотоцикл, готівку, отриману за незаконні послуги, та інші речові докази.

Переправника поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України. Його дії слідчі Рахівського районного відділу поліції кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочину.

Досудове розслідування триває.

Рахівський районний відділ поліції