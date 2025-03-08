На Рахівщині зловмисник на «швидкій» перевозив ухилянтів для переправлення через кордон

На в’їзді до Закарпатської області в Рахівськомо районі поліція затримала зловмисника, який на переобладнаному під «швидку» авто перевозив чоловіків призовного віку для подальшого переправлення до Румунії. Фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до 9 років ув’язнення.

Під час несення служби на блокпосту, встановленому на в’їзді до області, за попередньо отриманою оперативною інформацією співробітники Рахівського районного відділу поліції викрили 31-річного львів’янина, який намагався перевезти до прикордонної зони двох військовозобов’язаних чоловіків.

Для цього фігурант переобладнав автівку «Renault Trafic» під карету швидкої медичної допомоги, а клієнтів замаскував – одного перевдягнув у форму фельдшера, а інший вдавав хворого. Сам зловмисник був у ролі водія.

Таким чином вони мали дістатися прикордонної зони і в подальшому фігурант мав незаконно переправити чоловіків до сусідньої Румунії.

З місця події правоохоронці вилучили переобладнане зловмисником авто, грошові кошти та мобільні телефони.

Організатора схеми слідчі затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії в поліції кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За скоєне фігуранту загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Заходи з викриття співробітники поліції здійснювали у співпраці з Державною прикордонною службою України.

Поліція Закарпатської області