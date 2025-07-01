На ремонті доріг у трьох районах столиці розікрали майже ₴5,8 млн – судитимуть ОЗГ, очолюваної керівниками Київавтодору і компанії-підрядника

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти учасників організованої групи, до складу якої входили генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор», директор та інженер компанії-підрядника, а також керівник і менеджер ще одного приватного підприємства з ремонту доріг.

Їх судитимуть за заволодіння бюджетними коштами під час ремонту доріг у Печерському, Подільському та Шевченківських районах столиці.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники організованої групи упродовж січня 2022 року – квітня 2024 року завищували вартість асфальтобетонних сумішей та робіт з укладання асфальту. У такий спосіб розікрали майже 5,8 мільйона гривень, чим завдано збитків бюджету столиці.

Під час слідства накладено арешт на майно обвинувачених з метою подальшого відшкодування завданої шкоди.

Пресслужба Київської міської прокуратури