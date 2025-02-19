На ремонті дитячої поліклініки в Києві розікрали майже ₴1,3 млн. – повідомлено про підозру директорці КП

Корупційну схему з розтрати бюджетних коштів викрили слідчі Деснянського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури.

Згідно із даними досудового розслідування, 59-річна керівниця одного з комунальних некомерційних підприємств первинної медичної допомоги у 2023 році уклала договір із приватною фірмою щодо проведення капітального ремонту дитячої поліклініки на Вигурівському бульварі. Ремонтні роботи проводились у приміщеннях шестиповерхової будівлі, а на їх виконання з міського бюджету було виділено майже 18 мільйонів 300 тисяч гривень.

Втім, слідством було доведено, що очільниця держустанови вступила у змову із підрядною організацією та у подальшому підписала їм акти прийому виконаних робіт, попри те, що вони були виконані не в повному обсязі, неякісно та із завищеною вартістю застосованих будівельних матеріалів.

Проведені експертні дослідження підтвердили безпідставне перерахування виконавцю робіт з міського бюджету близько 1,3 млн гривень.

Слідчі Деснянського управління поліції повідомили киянці про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва