На Ривненщине неизвестные пытались заживо сжечь мужчину

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В поселке Оженин Ровенской области медики оказали помощь мужчине, которого якобы облили бензином и подожгли.

Как сообщается в Facebook Ривненского областного центра экстренной медицинской помощи, сообщение о происшествии поступило сегодня в 12:39. На вызов прибыла фельдшерская бригада.

Отмечается, что пациент (ориентировочно 30 лет) был в сознании. По его словам, неизвестные лица облили его бензином и подожгли.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, площадь ожоговой поверхности тела у него достигла 70%.

О происшествии сообщили полиции, обстоятельства нападения выясняются. // УНИАН