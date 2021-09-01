На Ривненщине неизвестные пытались заживо сжечь мужчину
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
В поселке Оженин Ровенской области медики оказали помощь мужчине, которого якобы облили бензином и подожгли.
Как сообщается в Facebook Ривненского областного центра экстренной медицинской помощи, сообщение о происшествии поступило сегодня в 12:39. На вызов прибыла фельдшерская бригада.
Отмечается, что пациент (ориентировочно 30 лет) был в сознании. По его словам, неизвестные лица облили его бензином и подожгли.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, площадь ожоговой поверхности тела у него достигла 70%.
О происшествии сообщили полиции, обстоятельства нападения выясняются. // УНИАНTweet