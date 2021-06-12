На Рівненщині 35-річний чоловік жорстоко побив на дитмайданчику 14-річну дівчину

У 14-річної дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої та осаднення тіла.



Про це повідомляють у пресслужбі Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медиків у село Велика Омеляна викликали у п’ятницю, 11 червня, близько 22-ї години. На 103 зателефонувала матір неповнолітньої потерпілої.

“За словами заявниці, на її 14-річну доньку напав 35-річний місцевий чоловік. Її донька нібито відпочивала на дитячому майданчику біля мосту на вулиці Шевченка. Матір заявила, що чоловік бив ногами по обличчю, в живіт та груди”, – зазначила старша лікарка зміни “екстренки” Любов Волинець.

Медики оглянули неповнолітню, дитина була у свідомості, проте перелякана. Бригада виявила численні садна на руках, ногах, животі та голові.

“Дівчинка скаржилася на біль по всьому тілу та запаморочення. Потерпілу після надання допомоги транспортували для подальшого огляду у нейрохірурга в Рівненській центральній міській лікарні. Згодом пацієнтку переведуть в Рівненську обласну лікарню”, – додала Любов Волинець.

У дівчинки попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні забої та осаднення тіла. Про цей випадок медики повідомили поліцію. // Діло