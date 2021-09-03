На Рівненщині арештували підозрюваного в замаху на вбивство племінника із особливою жорстокістю

Вчора, третього вересня, Острозький районний суд задовольнив клопотання слідчого відділення № 3 (м. Острог) Рівненського РУП та обрав 69-річному підозрюваному у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15, пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Нагадаємо, що першого вересня в селі Оженин, нетверезий 69-річний місцевий житель, через постійні побутові конфлікти за місцем спільного проживання облив 32-річного племінника бензином, після чого підпалив.

За результатами проведених першочергових слідчих дій, огляду місця події та вилучених речових доказів поліцейські затримали та повідомили 69-річному зловмиснику про підозру за фактом замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

Утім, сьогодні, третього вересня, потерпілий, якого госпіталізували в опікове відділення Рівненської обласної лікарні, від отриманих тілесних ушкоджень помер. Після проведення судово-медичної експертизи вирішуватиметься питання про перекваліфікацію кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Рівненської області