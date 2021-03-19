На Рівненщині чоловік вбив пенсіонера, який крав цеглу на новобудові

За вбивство з необережності судитимуть жителя Вараського району

До п’яти років позбавлення волі може загрожувати 44-річному жителю села Великі Телковичі, обвинуваченому за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України. Слідчі відділення №1 (смт Володимирець) Вараського районного відділу скерували до суду матеріали кримінального провадження за фактом вбивства з необережності. Про це Depo.Львів повідомили у ГУ НП у Рівненській області.

Нагадаємо, 65-річного жителя села Великі Телковичі без ознак життя виявили 29 жовтня торік неподалік від місця проживання. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала внаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень: закритої тупої травми грудей із переломами ребер та двобічного гемотораксу.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України, поліцейські розпочали невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для встановлення усіх обставин.

Правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний односелець, який проживає неподалік будинку загиблого. Напередодні, 28 жовтня, близько 21 години тоді 43-річний чоловік побачив, як 65-річний знайомий викрадає та переносить цеглу із новобудови, тому вирішив припинити його протиправні дії. Він повалив пенсіонера на землю без намірів заподіяти йому тяжкі тілесні ушкодження чи смерть. Однак, під час падіння зверху на потерпілого, стиснув йому руками грудну клітку з обох боків. Коли чоловіки піднялися, знову штовхнув старшого односельчанина, від чого той впав.

Зловмисник на деякий час зайшов до новобудови, а коли повернувся — не виявив знайомого ні на місці події, ні за місцем проживання.

За результатами зібраної доказової бази слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на частину 1 статті 119 Кримінального кодексу України та повідомили 43-річному чоловікові про підозру.

Міру покарання обвинуваченому, який щиро розкаюється у скоєному і активно сприяв слідству, тепер обиратиме суд.