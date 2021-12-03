На Рівненщині ДБР перевіряє правомірність дій поліцейського, який застосував зброю проти нападників

Слідчі Теруправління ДБР Хмельницького перевіряють правомірність дій слідчого поліції у Рівненській області щодо застосування ним зброї проти молодиків, які напали на нього та дружину.

За попередньою інформацією, вночі 2 грудня 2021 року між поліцейським та 4 юнаками в одному з магазинів міста Сарни виник словесний конфлікт.

Після сварки поліцейський поїхав додому, а молодики простежили за ним до будинку. Вони зайшли на подвір’я поліцейського та спровокували бійку, застосувавши силу не лише до слідчого, а й до його дружини. Поліцейський почав стріляти у нападників з травматичного пістолета.

У результаті троє нападників отримали поранення, двох із них доставили у лікарню. Їхньому життю нічого не загрожує. Подружжя із тілесними ушкодженнями також госпіталізували.

Правоохоронець у момент скоєння правопорушення на службі не перебував.

Попередня кваліфікація: умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.

ДБР