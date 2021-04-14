На Рівненщині двом чоловікам загрожує до 12 років ув`язнення за розбійний напад

На Рівненщині судитимуть двох мешканців Сарн, яких підозрюють у розбійному нападі.

Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Рівненської області.

Відомо, що у листопаді минулого року до приватного господарства подружжя з Сарн увірвались двоє зловмисників у масках. У цей час 70-річна господиня займалась побутовими справами на подвір’ї. Хтось почав душити її ззаду та затягнув у господарське приміщення. Жінці зв’язали руки та ноги та закрили рот ганчіркою. Так само вчинити і з власником господарства.

Зловмисники відшукали родинні заощадження — 28 тисяч гривень і 2200 доларів США. Після того, як кошти забрали, чоловіки втекли.

Слідчі оперативно встановили підозрюваних у злочині. Ними виявились двоє мешканців міста Сарни.

За розбій за попередньою змовою та проникнення у житло чоловікам загрожує до 12 років за ґратами. // rivne.media