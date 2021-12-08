На Рівненщині голова кооперативу підозрюється у будівельній афері із заволодінням ₴20 млн. вкладників

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Хмельницького у заволодінні та розтраті коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2015-2017 роках підозрюваний, обіймаючи посаду голови кооперативу, укладав з громадянами договори про пайову участь у будівництві житлового комплексу у Рівному та одержував від них особисто або на банківські рахунки кооперативу кошти у вигляді пайових внесків. Отримавши гроші, замість того, щоб вкласти їх у будівництво нерухомості і виконати умови договорів, голова кооперативу шляхом зловживання своїм службовим становищем частиною коштів заволодів, а частину – розтратив.

Загальна сума збитків склала більше 20 млн грн. Слідством встановлено 35 ошуканих вкладників, які втратили гроші і не отримали обіцяної нерухомості.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Рівненській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора