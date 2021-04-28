На Рівненщині голову ОТГ затримали на хабарі у ₴15 тис. за невтручання у бізнес

Аби приховати свою діяльність, посадовець вказав рахунок, на який мали перерахувати кошти.

Викрили протиправну діяльність голови однієї з об’єднаних територіальних громад оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції.

За даними слідства, посадовець вимагав від підприємця 15 000 гривень неправомірної вигоди. За цю суму обіцяв, що контролюючі органи не будуть втручатися в діяльність його АЗС та не проводитимуть відповідні перевірки.

З метою конспірації злочинної діяльності кошти необхідно було перерахувати на рахунок комунального закладу – начебто благодійна допомога цьому закладу. Як підтвердження підприємець мав надати голові ОТГ відповідну квитанцію.

Учора, 27 квітня, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали посадовця після того, як він отримав доказ перерахунку коштів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, здійснює Рівненська обласна прокуратура.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України