На Рівненщині неповнолітнього затримали за умисне вбивство прабабусі

Близько 22-ї години вчора, 25 січня, до поліції надійшло повідомлення про завдані тілесні ушкодження 83-річній дубенчанці за місцем проживання у квартирі будинку на вулиці Михайла Грушевського у місті Дубно.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що до прабабусі того вечора навідалися 17-річний правнук і 14-річна правнучка, які просили грошей на власні потреби. Та через відмову між рідними виник конфлікт, під час якого неповнолітній наніс пенсіонерці удари по голові табуреткою, а потому — металевим предметом. Усе це він вчинив на очах у своєї молодшої сестри. Однак, після цього обоє покинули помешкання.

Підозрілий шум та звуки почув сусід. Коли вийшов на сходинкову клітку, побачив привідчинені двері до квартири пенсіонерки, якій викликав «швидку».

Потерпілу доставили до лікарні із важкою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку. Життя жінці врятувати не вдалося — вона померла сьогодні, 26 січня, близько першої ночі.

17-річного зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Слідчі Дубенського районного відділу поліції за процесуального погодження із місцевою прокуратурою повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Неповнолітньому може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Як з’ясували ювенальні поліцейські, непрацююча матір підозрюваного зловживає спиртними напоями і притягувалася до адмінвідповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Разом із чоловіком, який перебуває на заробітках за кордоном, вони виховують спільних дітей — дев’ятирічного сина та 14-річну доньку. 17-річний син, учень 11-го класу — від першого шлюбу жінки. Родина на обліку органів поліції та служби у справах дітей не перебуває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області