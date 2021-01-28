На Рівненщині ОЗГ із 22 осіб судитимуть за незаконне позбавлення волі та катування людей під приводом реабілітації

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу працівників СБУ та прокуратури області викрила організовану злочинну групу, яка впродовж 2019 року організувала та забезпечувала діяльність реабілітаційних центрів, де нібито проходили курс лікування нарко- та алкозалежні особи. Утім, замість медичної терапії вони опинилися в умовах позбавлення волі та піддавались катуванню.

Масштабну спецоперацію на території Рівненської та Тернопільської областей із звільнення 145 незаконно утримуваних осіб правоохоронці провели 19 травня 2020 року.

У рамках кримінального провадження слідчі слідчого управління встановили, що вказана група розпочала свою протиправну діяльність зі створення одного реабілітаційного центру, розширивши їх до шести. Організатором виявився тоді ще 44-річний уродженець Луганської області. Серед 21 виконавця — двоє жителів Рівненщини, а решта — уродженці Харкова та Луганщини. Як з’ясувалося, деякі з них раніше судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Як встановили поліцейські, пацієнтів із застосуванням обману поміщали до реабілітаційних центрів, де злочинці встановлювали їм режим позбавлення волі, обмеження прав на особисту недоторканність та свободу пересування. Крім того, зловмисники запровадили їм у закладах свій розсуд розпорядок, систему покарань за його порушення, що передбачала застосування фізичної сили та нанесення тілесних ушкоджень, а також змушували їх працювати проти їхньої волі, позбавляючи повноцінного харчування.

За утримання нарко- та алкозалежних у реабілітаційних центрах родичі платили від 3 до 12 тисяч гривень щомісяця. Досудовим розслідуванням встановлено 26 потерпілих, за перебування яких фігуранти кримінального провадження отримали 380 тисяч гривень.

Усім 22 причетним до скоєння злочинів повідомили про підозру у вчиненні 18 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 КК України, із кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину організованою групою».

Досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом слідчі слідчого управління скерували на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Рівненської області