На Рівненщині поліцейські викрили організовану злочинну групу наркоторговців

Наркобізнес, щотижневий дохід від якого становив близько 100 тисяч гривень, організував 51-річний рівнянин. Його та ще двох спільників помістили до ізолятора тимчасового тримання. В ході обшуків вилучено понад двісті грамів психотропних речовин та більше півмільйона гривень.

Задокументували злочинну діяльність групи у складі шести осіб слідчі Рівненського районного управління поліції за процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури та за оперативного супроводу працівників відділу внутрішньої безпеки в Рівненській області у жовтні 2020 року.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що раніше судимий за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, 51-річний рівнянин у гаражному приміщенні по вулиці Курчатова обласного центру облаштував нарколабораторію.

За допомогою незаконно ввезених на територію України прекурсорів, таблеток «псевдоефедрину», один раз на тиждень виготовляв близько 500 доз метамфетаміну, орієнтовна вартість якого за цінами «чорного» ринку становить 100 тисяч гривень.

Наркодилер мав трьох довірених осіб, які брали у нього «товар» для реалізації.

Так вчора, під час чергової оперативної закупки поліцейські затримали організатора злочинної групи та його спільника — 47-річного жителя Рівного. Останній продав 20 доз метамфетаміну за чотири тисячі гривень.

Під час обшуку гаражного приміщення правоохоронці вилучили наркотики, обладнання для виготовлення наркотиків та грошові кошти в сумі 27 тисяч гривень та тисячу доларів США.

Крім того, працівники поліції затримали й іншого спільника організатора — 40-річного рівнянина. Під час поверхневого огляду в нього вилучили 100 доз порошку.

А сьогодні, 28 січня, під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили — 16590 доларів США, 1610 євро, 68900 гривень, бурштин, кілька патронів та карабін.

Усіх трьох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі дії іще тривають, зокрема й санкціоновані обшуки. Вирішується питання про повідомлення про підозру затриманим зловмисникам, а також іще двом співучасникам організованої злочинної групи, які займалися збутом наркотичних речовин.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від шести до десяти років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області