На Рівненщині поліцейські викрили злочинну групу та розкрили вбивство трирічної давності

У слідчому ізоляторі перебуває 46-річний підозрюваний в умисному вбивстві рівнянина, скоєному в квітні 2018 року. Сьогодні, 4 червня, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Розкриттю злочину передувала кропітка та тривала робота працівників Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області у тісній взаємодії із групою слідчих слідчого управління, Рівненського районного управління поліції та за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури.

28 квітня 2018 року до поліції надійшло повідомлення від жінки, що три дні тому її 35-річний чоловік пішов із дому та не повернувся.

Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановили коло осіб, які могли бути причетними до скоєного вбивства. За результатами проведених ряду процесуальних дій слідчі з’ясували, що 25 квітня спільні знайомі перебували у квартирі на вулиці Степана Бандери в Рівному. Окрім того, встановлено, що вони входять до складу злочинної групи, що неодноразово потрапляла у поле зору за вчинення крадіжок і злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. На ґрунті особистих неприязних відносин 46-річний житель села Городище Рівненського району спричинив тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення голови з автомата Калашникова. У подальшому, аби приховати злочин, разом зі свідками події завернули тіло у килим, вивезли та викинули у закинутий колодязь у полі на території Рівненського району.

Учора, 3 червня, поліцейські за сприяння працівників ГУ ДСНС області виявили та дістали із дна колодязя скелетовані рештки особи чоловічої статті з ознаками насильницької смерті, зокрема ушкодження черепа. Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи. Також слідчі вилучили із місця події магазин від автомата Калашникова, в якому знаходилися 25 патронів.

Слідчі зібрали достатньо доказів для повідомлення 46-річному зловмиснику про підозру у скоєнні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 КК України. Підозрюваного арештували у залі суду.

Крім того, поліцейські за силової підтримки КОРДу сьогодні, 4 червня, провели шість санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та транспортних засобів.

За результатами проведених слідчих дій вилучено пристрої для вживання психотропних речовин, засоби зв’язку, два пістолети з магазинами та набоями до них без будь-яких дозвільних документів та інші речові докази.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області