На Рівненщині поліцейські викрили зловмисника та розкрили скоєні розбійні напади на АЗС

Знайти нападника вдалося завдяки скрупульозній роботі оперативників і налагодженій комунікації поліцейського офіцера громади із населенням. Наразі вирішується питання про повідомлення 24-річному рівнянину про підозру та обрання запобіжного заходу.

На спецлінію 102 21 листопада та шостого грудня надійшли повідомлення про розбійний напад на операторів АЗС на вулиці Курчатова у Рівному та у селі Біла Криниця. Невідомий скоїв обидва злочини вночі та в аналогічний спосіб. Погрожуючи пістолетом і, розпиливши в обличчя працівникам автозаправки сльозогінний газ, незаконно заволодів грошовими коштами з каси в сумі майже 2500 та 8000 тисяч гривень відповідно.

Передувала встановленню його особи та місця перебування тривала робота багатьох підрозділів поліції. Так, працівники карного розшуку спільно із оперативними підрозділами відслідкували імовірний маршрут пересування зловмисника, обстежили територію п’яти населених пунктів Рівненського району, опитавши чималу кількість громадян.

До проведення комплексу розшукових заходів, окрім оперативників обласного главку, залучили ще й колег із чотирьох відділень Рівненського районного управління, а також поліцейських офіцерів громад. Саме завдяки налагодженій комунікації останніх із населенням і вдалося викрити розбійника.

Сьогодні, 16 грудня, поліцейські виявили зловмисника на території Корнинської територіальної громади в одному із будинків села Тайкури.

Слідчо-оперативна група на місці події вилучила зброю, порожні перцеві балончики, іншу слідову інформацію та речові докази, які мають суттєве значення у справі.

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури у рамках кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 187 КК України (розбій, поєднаний із проникненням у приміщення), тривають слідчі дії.

Поліцейські перевіряють жителя обласного центру, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв, на причетність до інших вчинених кримінальних правопорушень.

У скоєному молодик зізнається. Відповідно до санкції інкримінованої статті йому може загрожувати від семи до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області