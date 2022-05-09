На рівненщині поліцейський сів п’яний за кермо та спричинив смертельну ДТП

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури колишньому заступнику начальника одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, ввечері 1 вересня минулого року, зараз вже колишній правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Opel Combo в стані алкогольного сп’яніння, в порушення правил дорожнього руху, неподалік Дубна допустив зіткнення із вантажівкою Volvo, яка рухалась в попутному напрямку.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 28-річна пасажирка легкового автомобіля.

Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Рівненська обласна прокуратура