На Рівненщині поліція розшукує підозрюваного у розбійному нападі (фото)

Відділенням поліції № 6 (м. Здолбунів) Рівненського районного управління поліції розшукується підозрюваний у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, який ухиляється від органів досудового розслідування.

Кучук Валентин Валентинович, 16.10.1984 р.н., житель Рівного.

Правоохоронці звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місця перебування розшукуваного, повідомити на спецлінію 102 або за номером телефону 0680521433.

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