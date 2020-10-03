На Рівненщині поліція вилучила понад 100 кг бурштину та готові вироби із нього
Сьогодні, третього жовтня, у рамках кримінального провадження правоохоронці провели п’ять санкціонованих обшуків у селищі Володимирець та один — у населеному пункті району.
За місцем проживання шести осіб, причетних до незаконного зберігання та переробки бурштину, правоохоронці виявили понад 100 кілограмів бурштину-сирцю різної фракції, обладнання для його обробки, а також готові вироби із «сонячного» каміння.
Вилучене скеровуватиметься для проведення експертизи, за результатами якої вирішуватиметься питання про повідомлення про підозру.
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