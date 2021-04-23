На Рівненщині поліція затримала нетверезу жінку за напад на поліцейську

Тілесні ушкодження 47-річна поліцейська отримала від нетверезої жительки Вараша учора, 22 квітня, близько 17-ї години. Поліцейську госпіталізували, а зловмисницю помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчо-оперативна група встановила, що дільнична перебувала на службі та за зверненням місцевих жителів йшла саме до заявника у мікрорайоні Будівельників. Лайку та погрози на свою адресу вона почула від нетверезої 30-річної місцевої жительки, яка сиділа на лавці. Поліцейська зробила їй зауваження та попередила, що такими діями вона вчиняє адміністративне правопорушення. Жінка, яка за зовнішніми ознаками була в стані алкогольного сп’яніння, проігнорувала вимогу поліцейської припинити протиправне діяння та почала чинити опір.

Зловмисниця продовжувала нецензурно виражатися та провокувати бійку. Офіцерка повідомила про конфлікт на спецлінію «102». Коли це почула 30-річна зловмисниця, накинулась на дільничну, шарпала її за формений одяг, а потому — вдарила по голові скляною пляшкою.

Поліцейські сектору реагування патрульної поліції, які приїхали на виклик, затримали правопорушницю та доставили до Вараського районного відділу.

Потерпілу офіцерку госпіталізували. Медики діагностували в неї закриту черепно-мозкову травму голови, струс мозку, тріщину кістки лобної ділянки та численні забої.

За фактом заподіяння працівникові поліції тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням службових обов’язків, відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. За результатами судово-медичної експертизи прийматиметься остаточне процесуальне рішення.

Жительку Вараша затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу. За вчинене нападниці загрожує покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відомо, що жінка зловживає алкогольними напоями та вже неодноразово потрапляла в поле зору поліцейських: за вчинення домашнього насильства вона перебуває на обліку.

Відділ комунікації поліції Рівненської області