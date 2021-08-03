На Рівненщині працівницю лікарні судитимуть за привласнення та розтрату майже пів мільйона гривень

Бухгалтерка, таємно від свого керівництва, щомісяця нараховувала собі завищену заробітну плату. Порушення виявили у березні цьогоріч, коли та звільнилася із закладу за власним бажанням.

Слідчі слідчого управління поліції Рівненської області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури скерували до суду кримінальне провадження відносно 40-річної жительки Рівненського району, яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України.

Так, будучи бухгалтером І категорії, відповідно до посадової інструкції вона здійснювала нарахування заробітної плати працівникам дитячого медзакладу та собі зокрема. Маючи умисел на незаконне привласнення грошових коштів, переслідуючи свої особисті інтереси, вона із серпня 2018 по березень 2021 року привласнила грошові кошти в сумі 476 217 гривень, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Отримувала «підвищену» зарплату бухгалтерка на банківську картку.

В подальшому зловмисниця кошти використала на власний розсуд: на оплату побутової техніки, комунальних послуг, поповнення рахунків мобільних телефонів тощо. Також певну суму залишила на рахунку, а частину зняла готівкою.

Поліцейські зібрали достатню доказів та повідомили 40-річній жительці Рівненського району про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна у великих розмірах) та ч. 1 ст. 209 (Легалізація майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі кримінальне провадження слідчі скерували до суду із обвинувальним актом.

За скоєне відповідно до санкцій статей зловмисниці може загрожувати від п’яти до восьми років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області