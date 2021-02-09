На Рівненщині розпочато кримінальне провадження за фактом вбивства матір’ю новонародженої дитини

Опівночі сьогодні, 9 лютого, до поліції надійшло повідомлення з Дубровицької районної лікарні про те, що у приймальне відділення за допомогою звернулася 34-річна жителька колишнього Дубровицького району. Під час медичного огляду з’ясувалося, що пацієнтка у післяпологовому стані.

Попередньо поліцейські встановили, що вчора, 8 лютого, близько 02:30 у жінки почалися пологи. З її слів, вона перебувала орієнтовно на сьомому місяці вагітності.

Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину, загорнула дитину у рушник та в пакет, який потім поклала до морозильної камери. З її слів, дитина народилася мертвою. В подальшому у неї почалася кровотеча і вона звернулася в лікарню.

Там вона запевняла медиків, що самотужки перервала небажану вагітність. Втім згодом зізналася поліцейським, що насправді народила, а також повідомила, де залишила дитину.

За місцем проживання породіллі слідчо-оперативна група виявила тіло новонародженої дівчинки. Його відправили на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті дитини.

Породілля на обліку у жіночій консультації не перебувала. Зі слів чоловіка, про вагітність йому нічого не було відомо.

Слідчі відділення поліції №1 міста Дубровиця Сарненського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ст. 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. У рамках кримінального провадження призначатиметься також судово-психіатрична експертиза.

Відділ комунікації поліції Рівненської області