На Рівненщині СБУ викрила замаскований схрон з гранатами і вибухівкою (фото)

Служба безпеки України викрила на Рівненщині схрон великою кількістю засобів ураження та вибухівки.

Військові засоби ураження співробітники спецслужби виявили у замаскованій в лісосмузі схованці поблизу селища Старе Село Рокитнівського району.

Правоохоронці вилучили зі схрону 4 ручні протитанкові гранати РПГ-22, два кілограми пластиду, 0,5 кг тротилу, саморобний вибуховий пристрій, 12 гранат Ф-1 із запалами, а також майже 1 тисячу набоїв різного калібру.

Виявлені зброя, вибухівка і боєприпаси направлені на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності. Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення вилучених бойових засобів ураження з району проведення операції Об’єднаних сил.

Заходи з блокування незаконного обігу зброї проводились спільно з Житомирським прикордонним загоном Держприкордонслужби та Національною поліцією під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.

СБУ