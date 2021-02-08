На Рівненщині СБУ виявила тайник з вибухівкою та електродетонаторами (фото)
Служба безпеки України виявила у Рівненській області схованку із засобами ураження. Встановлено, що тайник обладнав неодноразово засуджений за вчинення тяжких злочинів мешканець регіону, який наразі перебуває під вартою.
Зі схованки, обладнаної на горищі покинутого будинку в одному із селищ Острозького району, правоохоронці вилучили:
— реактивну протитанкову гранату РПГ;
— вибухову речовину амонал – майже 4 кг;
— пластид – майже 200 г;
— електродетонатори – 9 шт.;
— детонатори капсульні – 7 шт.;
— револьвер, споряджений патронами калібру 9 мм;
— набої різного калібру – понад 1000 шт.
Виявлені засоби ураження направлено на експертизу.
За попередньою інформацією, рецидивіст обладнав тайник для подальшого продажу зброї та вибухівки представникам кримінальних кіл.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Перевіряється інформація, що вилучені засоби ураження були нелегально переправлені з району проведення операції Об’єднаних сил.
Заходи із блокування незаконного обігу зброї проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Здолбунівської районної прокуратури.Tweet