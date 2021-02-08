На Рівненщині СБУ виявила тайник з вибухівкою та електродетонаторами (фото)

Служба безпеки України виявила у Рівненській області схованку із засобами ураження. Встановлено, що тайник обладнав неодноразово засуджений за вчинення тяжких злочинів мешканець регіону, який наразі перебуває під вартою.

Зі схованки, обладнаної на горищі покинутого будинку в одному із селищ Острозького району, правоохоронці вилучили:

— реактивну протитанкову гранату РПГ;

— вибухову речовину амонал – майже 4 кг;

— пластид – майже 200 г;

— електродетонатори – 9 шт.;

— детонатори капсульні – 7 шт.;

— револьвер, споряджений патронами калібру 9 мм;

— набої різного калібру – понад 1000 шт.

Виявлені засоби ураження направлено на експертизу.

За попередньою інформацією, рецидивіст обладнав тайник для подальшого продажу зброї та вибухівки представникам кримінальних кіл.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Перевіряється інформація, що вилучені засоби ураження були нелегально переправлені з району проведення операції Об’єднаних сил.

Заходи із блокування незаконного обігу зброї проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Здолбунівської районної прокуратури.

СБУ