На Рівненщині син побив власну матір, а потім намагався вчинити самогубство

Вчора, 20 квітня, о 14:17 на лінію 103 надійшов виклик від жінки про те, що її син намагається вчинити самогубство. Подія сталася у селі Семидуби Дубенського району.



Про повідомляє Рівненська обласна станція екстреної медичної допомоги.

За словами матері, 19-річний син обікрав її, завдав тілесні ушкодження та намагався втекти з дому, щоб ймовірно вкоротити собі віку.

На момент приїзду швидкої на місці події працювали правоохоронці, а хлопець був у кайданках. Під час огляду пацієнта медики виявили шрами від порізів на руках та сліди від мотузки на шиї. Мати стверджувала, що слід «свіжий», хлопець — заперечував.

Бригада швидкої у супроводі поліції транспортувала молодика до Острозької психіатичної лікарні. // ogo.ua