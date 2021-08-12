На Рівненщині судитимуть членів злочинної організації на чолі із «смотрящим» за одним із районів

Угруповання «спеціалізувалося» на вимаганні та викраденні майна. Загальна сума завданих громадянам збитків сягає мільйона гривень.

Викрили діяльність злочинної організації оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області, слідчі обласної поліції спільно зі співробітниками УСБУ. Правоохоронці встановили, що організував діяльність злочинної організації 40-річний неодноразово засуджений так званий «смотрящий» за одним із районів області, якому на даний час обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Серед його спільників – вихідці з різних регіонів України, частина з яких також мають зв’язки з кримінальним середовищем.

В ході слідства оперативники та слідчі отримали докази їх причетності до двох фактів вимагання коштів у громадян та шести епізодів викрадення майна на понад мільйон гривень.

У середу, 11 серпня, обвинувальний акт за погодженням із Рівненською обласною прокуратурою було скеровано до Кузнецовського міського суду. Лідеру злочинної організації та чотирьом його спільникам інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185 (крадіжка), ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 2 та 5 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації) Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмисникам може загрожувати від 12-ти до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України