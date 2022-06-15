На Рівненщині судитимуть експоліцейського, який вчинив смертельну «п’яну» ДТП

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до Дубенського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексзаступника начальника одного з відділів поліції ГУНП в Рівненській області. Чоловіка обвинувачують в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що ввечері 1 вересня минулого року, тоді ще правоохоронець, керуючи автомобілем Opel Combo, в порушення правил дорожнього руху, неподалік Дубна допустив зіткнення із вантажівкою Volvo, яка рухалась в попутному напрямку.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 28-річна пасажирка автомобіля. Згідно з висновком експертів водій легковика перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури